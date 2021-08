L’attore Michael Fassbender è sceso in pista nel Test Day pre-24 Ore di Le Mans (in programma tra 21 e 22 agosto) a bordo di una Porsche 911 Rsr numero 77 di Proton Racing, vettura che competerà in classe Gte-Am

Sui social di Porsche Motorsport è stato annunciato come una sorpresa, ma le voci su una sua presenza giravano già da tempo. E così, al Test Day di Ferragosto pre-24 Ore di Le Mans (in programma tra 21 e 22 agosto) è sceso in pista anche Michael Fassbender. Il 44enne attore tedesco naturalizzato irlandese — che abbiamo conosciuto per le parti in film noti come Bastardi Senza Gloria, X-Men, Prometheus — è sceso in pista al circuito di La Sarthe con una 911 Rsr numero 77 del team Proton Racing (che gareggerà prossima settimana nella categoria Gte-Am), condividendo la vettura insieme a Matt Campbell, Christian Ried e Jaxon Evans.

Fassbender come Newman e Dempsey — Con la prova a Le Mans, in attesa di correre in gara nel 2022, Fassbender si è avvicinato sempre di più ad altri miti del cinema come Steve McQueen, Paul Newman e Patrick Dempsey. Quasi tutti hanno partecipato alla competizione francese: il primo non ci ha mai corso ma è finito sul grande schermo con l’omonimo film del 1971, girando le scene a bordo di una Gulf Porsche 917 K numero 20 ufficiale. Newman sfiorò il successo nel 1979 arrivando 2°, la stessa posizione che Dempsey ottenne nel 2015, per la classe Gte Am e sempre a bordo di una Porsche appartenente al team Dick Barbour Racing.

L’avvicinamento ai motori di Michael — La passione per i motori, Fassbender ce l’ha da diverso tempo. Con l’attore che ha esordito su una Porsche 911 GT3 Cup al Porsche Driving Experience, il programma base per gli appassionati di corse. Poi, nel 2017, il debutto nella Coppa Shell del Ferrari Challenge al volante di una 488 Challenge, chiudendo in 15ª posizione. Sempre con Porsche, a bordo ancora di una 911 Rsr del 2017, ha corso alle European Le Mans Series 2020 per la classe LM-Gte, condividendo l’auto con Richard Lietz e Felipe Fernandez Laser. Per seguirlo con classe, la casa automobilistica tedesca ha addirittura aperto un canale sul proprio profilo YouTube in avvicinamento alla 24 Ore di Le Mans; il tutto seguito poi da un documentario, Road to Le Mans, uscito in diversi episodi tra 2019 e 2020.

