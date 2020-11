MILANO – Il Milan non molla la presa su Florian Thauvin dell’Olympique Marsiglia. L’esterno francese non rinnoverà il contratto con l’OM ed è al centro di diversi interessamenti di società sia europee sia asiatiche (Cina ed Emirati Arabi). A confermare il gradimento per il giocatore è stato Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, in un’intervista rilasciata a Telefoot: « E’ un giocatore che sarà a fine contratto, quindi è un giocatore Advertisements alto livello. Non è propriamente il prototipo del giocatore che abbiamo preso in questi due anni per età. Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino più di esperienza che possono dare qualcosina in più. Sicuramente è un profilo che va seguito ».