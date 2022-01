MANCHESTER (INGHILTERRA) – Ralf Rangnick, una volta terminato il suo compito di traghettatore, dovrebbe proseguire la sua avventura al Manchester United in qualità di consulente del club. In tal senso, secondo quanto riportato da “The Athletic”, la dirigenza dei Red Devils avrebbe cominciato a tenere sotto stretta osservazione quattro candidati per prendere le redini della squadra a partire dalla prossima stagione: Luis Enrique, Julen Lopetegui, Mauricio Pochettino e Erik Ten Hag. L’obiettivo è quello di affidarsi ad un tecnico che abbia esperienza in una big del calcio europeo. Luis Enrique prima di diventare ct della Spagna ha allenato il Barcellona, mentre Pochettino ha preso la guida del Psg dopo aver portato il Tottenham a disputare una finale di Champions League. Tuttavia, non vanno sottovalutati nemmeno i profili di Lopetegui, ora al Siviglia e con un recente passato diviso tra Real Madrid e Porto, e Ten Hag, capace di riportare l’Ajax a competere ad alti livelli anche in Europa.