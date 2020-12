ZURIGO (Svizzera) – L’élite del calcio mondiale viene premiata ai Best FIFA Football Awards. In questa particolare occasione, visto il momento storico, i riconoscimenti sono stati assegnati solo virtualmente, con un programma televisivo – trasmesso dalla casa della FIFA a Zurigo – condotto da Reshmin Chowdhury e dall’ex stella del Milan Ruud Gullit . Nel corso della serata sono stati consegnati dodici premi differenti per i “ The Best Advertisements “. Quello più atteso, ovviamente (a maggior ragione in assenza del Pallone d’Oro), riguarda la categoria miglior calciatore, che ha visto trionfare Robert Lewandowski del Bayern Monaco. L’attaccante polacco grazie alle vittorie con il suo club, tra cui la Champions League, è riuscito ad avere la meglio sui concorrenti, piazzandosi davanti a Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Prima dell’inizio della cerimonia, il presidente FIFA Gianni Infantino ha voluto ricordare Diego Maradona e Paolo Rossi: “Il 2020 è stato un anno difficile. Per questo motivo il primo pensiero è per chi ha perso qualcuno nel corso della pandemia e chiunque abbia combattuto in prima linea per salvare delle vite. Il 2020 ci ha insegnato che la salute viene prima di tutto, anche prima del calcio. Un ricordo speciale per Diego Maradona e Paolo Rossi, due leggende che hanno perso la vita. Un abbraccio alle loro famiglie“.

Tutti i vincitori del “The Best FIFA Football Awards 2020”

Ecco qui di seguito tutti i vincitori:

Il miglior giocatore femminile FIFA: Lucy Bronze (Manchester City) si aggiudica il premio come migliore calciatrice del 2020: “Ero già molto sorpresa di essere nominata, è incredibile essere in mezzo a campionesse di questo calibro e adesso è arrivata addirittura la vittoria. Non ci sono parole per spiegare come mi senta. Mi godo questo momento“. Sul podio Pernille Harder (Chelsea) e Megan Rapinoe (OL Reign).

Il miglior giocatore maschile FIFA: Robert Lewandowski (Bayern Monaco) vince nella categoria miglior calciatore del 2020: “Grazie ai miei compagni, ai miei allenatori e a tutta la squadra. Il punto più alto della stagione è sicuramente stato vincere la Champions League“. Completano il podio Cristiano Ronaldo (Juventus) e Lionel Messi (Barcellona).

FIFA FIFPRO Women’s World 11: Christiane Endler (Psg); Lucy Bronze (Manchester City), Wendie Renard (Lione), Millie Bright (Chelsea); Delphine Cascarino (Lione), Barbara Bonansea (Juventus), Veronica Boquete (Milan), Megan Rapinoe (OL Reign); Pernille Harder (Chelsea), Vivianne Miedema (Arsenal), Tobin Heath (Manchester United).

FIFA FIFPRO Men’s World 11: Alisson Becker (Liverpool); Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Alphonso Davies (Bayern Monaco); Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Kevin de Bruyne (Manchester City), Thiago Alcantara (Bayern Monaco/Liverpool); Lionel Messi (Barcellona), Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Cristiano Ronaldo (Juventus).

Il miglior allenatore femminile FIFA: Sarina Wiegman (Olanda): “Bisogna essere modesti, preparati e connessi con la squadra. Molti allenatori mi ispirano“. Sul podio Emma Hayes (Chelsea) e Jean-Luc Vasseur (Lione).

Il miglior allenatore maschile FIFA: Jurgen Klopp (Liverpool): “Sono sotto shock, avevo molto rispetto per gli altri candidati. Non sono il miglior allenatore al mondo, ma mi fa piacere aver vinto questo premio. Devo ringraziare i miei calciatori e i miei collaboratori, quello che abbiamo fatto negli ultimi anni è stato incredibile. Non riesco ancora a spiegare cosa sia giocare senza spettatori. Noi stiamo andando bene e probabilmente è perché abbiamo ben impresso in mente il calore dei nostri tifosi“. Sul podio Marcelo Bielsa (Leeds United) e Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco).

Il miglior portiere femminile FIFA: Sarah Bouhaddi (Lione): “È una bella ricompensa, grazie mille. La quotidianità è ciò che mi fa migliorare. Grazie ai miei allenatori, che mi danno fiducia, e anche alla mia famiglia. Stare a casa non è stato facile. Avevo un programma per lavorare a casa. Sono molto contenta di aver vinto la Champions League con la mia squadra“. Sul podio Christiane Endler (Psg) e Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Il miglior portiere maschile FIFA: Manuel Neuer (Bayern Monaco): “È stato un anno fantastico. Siamo contenti di quello che siamo riusciti ad ottenere in questa stagione. Senza il pubblico è più facile parlare in campo“. Sul podio Alisson Becker (Liverpool) e Jan Oblak (Atletico Madrid).

FIFA Fair Play Award: L’italiano Mattia Agnese, calciatore dell’Ospedaletti. Il ragazzo ha salvato la vita di un avversario che era caduto a terra con la testa e aveva perso conoscenza: “L’unica cosa che pensavo in quel frangente era cercare di salvargli la vita, ma non sono un eroe. Io sono lo stesso Mattia di sempre. Io spero di diventare un calciatore, mi sto allenando sodo”.

FIFA Puskás Award: Son Heungmin (Tottenham) con il suo gol contro il Burnley: “Ho ricevuto la palla, non ho trovato un’altra opzione ed è stata una grande sorpresa segnare quel gol. Non mi ero accorto di aver segnato. L’ho visto dopo la partita e ho capito che era un gol speciale, sono rimasto molto sorpreso. È stata una sensazione spettacolare“. Sul podio Giorgian De Arrascaeta (Flamengo vs Ceara) e Luis Suarez (Barcellona vs Maiorca).

FIFA Fan Award: Marivaldo, tifoso dello Sport Recife, ha percorso 60 chilometri a piedi (11 ore di cammino) per veder giocare la sua squadra.

FIFA Foundation Award: Marcus Rashford (Manchester United) vince questo riconoscimento per il suo impegno benefico durante la pandemia di Coronavirus, garantendo un pasto gratuito a molti bambini in condizioni di difficoltà.