LOS ANGELES – Sono tanti i big attesi per il“Genesis Invitational”. Il torneo promette grande spettacolo grazie aimigliori golfisti al mondo sfidarsi da giovedì 18 a domenica 21 febbraio. In California va in scena la 95ª edizione dell’appuntamento storico del PGA Tour. Sono molti i big presenti, ben otto fanno parte della Top10 mondiale: Dustin Johnson, numero 1, Jon Rahm, Justin Thomas, Xander Schauffele, Collin Morikawa, Rory McIlroy,

Advertisements

. All’appello mancheranno solo Tyrrell Hatton e Webb Simpson. Grande attesa anche perche cercherà di rifarsi dopo la brutta figura all’AT&T Pebble Beach Pro-Am, dove ha raggiunto solamente la 59ª posizione. L’azzurro, che ha dichiarato di ambire a partecipare alla Ryder Cup 2021 di settembre nel Wisconsin e punta anche a rientrare nella classifica dei migliori 100 giocatori al mondo. Difende il titolo l’australiano Adam Scott su un campo, quello del Riviera Country Club, che nel 2028 sarà il percorso dei Giochi Olimpici di Los Angeles. L’evento metterà in palio un montepremi complessivo di 9.300.000 dollari.