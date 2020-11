MANCHESTER (Inghilterra) – Secondo il giornale inglese ‘The Telegraph’ Pep Guardiola sarebbe vicino al rinnovo del contratto con il Manchester City. Il tabloid precisa che la scelta dell’allenatore catalano di restare sulla panchina dei Citizens non sarebbe stata ancora comunicata al club. L’ex centrocampista è in scadenza il 30 giugno 2021 e, ufficialmente, non ha fatto trapelare alcunché sul suo futuro, per molti lontano da Manchester.

Guardiola è alla sua quinta stagione con il City dopo le quattro trascorse al Barcellona e le tre al Bayern Monaco: non gli era mai capitato, quindi, di restare così tanto alla guida della stessa squadra. Il Manchester City ha fatto sempre sapere che la scelta sul futuro è tutta nelle mani di Guardiola e che il club sarebbe pronto a rispettare anche un addio.

