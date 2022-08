LONDRA (INGHILTERRA) – L’incubo Fair Play Finanziario torna a bussare alla porta di 20 club europei, finiti sotto la lente d’ingrandimento della Uefa che, secondo quanto rivelato dal quotidiano inglese The Times, minaccerebbe importanti sanzioni. Tra questi ci sono anche tre società italiane: Juve, Inter e Roma. Il massimo organo calcistico europeo si prepara così ad annunciare punizioni nel prossimo mese per dieci club che hanno violato le regole FFP fino al 2020-21. Sarebbero coinvolti, tra gli altri, anche Arsenal, Barcellona e Psg. Resta inteso che l’analisi iniziale ha anche evidenziato preoccupazioni per l’anno 2021-22 per 20 club.