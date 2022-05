Fiori d’arancio in vista per Theo Hernandez. A lanciare l’indiscrezione è l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano: pare che il calciatore del Milan convolerà a nozze con la fidanzata Zoe Cristofoli in estate, alla vigilia del nuovo campionato. Secondo la fonte riportata dalla blogger il difensore avrebbe dato l’annuncio ai suoi compagni di squadra durante l’ultimo allenamento a Milanello. Al momento la notizia non é stata né confermata né smentita dalla coppia. Theo e Zoe si amano dal 2020 e ad aprile 2022 è nato il loro primogenito, al quale è stato dato il nome di Theo Junior.