A meno di una settimana dall’ incredibile incidente d’auto nel quale ha riportato fratture multiple scomposte alla gamba destra, il campione americano di golf Tiger Woods rompe il silenzio e attraverso un messaggio su Twitter ringrazia tifosi e colleghi per la vicinanza in questo momento complicato della sua vita: “È difficile spiegare quanto sia stato commovente accendere la tv e vedere tutte queste maglie rosse. A ogni giocatore e tifoso Advertisements Il mondo del green si è stretto intorno a lui e da ogni parte sono arrivati messaggi di conforto e stima, fino all’omaggio nell’ultimo giorno del WGC-Workday Championship, quando i golfisti hanno voluto rendere omaggio a Woods indossando la sua iconica divisa: pantaloni neri (gonne nel caso del massimo circuito americano femminile) e maglia rossa.

Morikawa, vittoria record e dedica a Tiger Woods

Gli attestati di stima, intanto, continuano e l’astro nascente del golf Collin Morikawa, con l’exploit a Bradenton è diventato il secondo giocatore dopo Woods (nel 1999) a imporsi in un Major (PGA Championship 2020) e in un evento del mini circuito mondiale prima dei 25 anni (ne ha compiuti 24 lo scorso 6 febbraio). “Questa vittoria – commenta il californiano – voglio dedicarla a Tiger e a mio nonno, morto solo un mese fa. Nella vita non si ringraziano mai abbastanza le persone e io in questo caso voglio farlo. Spero che Tiger, un esempio per molti, possa rimettersi presto”.

