NEW YORK (USA) – “È come se fosse stato in stato di incoscienza oppure si è addormentato e non si è svegliato finché non è finito fuori strada”. E ancora: “L’auto di Tiger Woods aveva i freni anti-blocco quindi anche se avesse frenato bruscamente non si sarebbero visti necessariamente dei segni” (infatti, segni di frenata sull’asfalto non sono stati trovati). Lo dicono i due esperti Jonathan Cherney e Felix

Lee circa il bruttissimo incidente avuto da Tiger Woods lo scorso 23 febbraio a Rancho Palos Verdes, nella Contea di Los Angeles. Si sarebbe trattato, dunque, di una causa del quale il campione di golf avrebbe perso poi il controllo del suv e sarebbe finito fuori strada. Non c’entrerebbe l’alta velocità percorsa, altrimenti le conseguenze dell’incidente sarebbero state molto più gravi.

Fonte tuttosport.com

