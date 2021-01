NEW YORK (Stati Uniti) – Non c’è pace per Tiger Woods: la leggenda del golf ha annunciato di essersi sottoposto al quinto intervento alla schiena della sua carriera per rimuovere un frammento di un disco che premeva sul suo nervo sciatico. L’operazione è andata bene ed il golfista dovrebbe poter recuperare completamente le sue capacità: “ Sto già pianificando come riprendere gli allenamenti e prepararmi per il mio ritorno Advertisements “, ha detto Woods. Il torneo Farmer’s Insurance Open a San Diego della settimana prossima ed il Genesis Invitational che si terrà a Los Angeles tra circa un mese non vedranno Tiger partecipare, ma via social il golfista ha fatto intendere che l’obiettivo è il Masters di aprile, vinto per l’ultima volta nel 2019. Woods oggi è a quota 82 titoli vinti nel Pga Tour (primo di sempre con Sam Snead) ed è fermo dal 2019 quando vinse lo Zozo Championship in Giappone.