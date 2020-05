(ANSA) – ROMA, 04 MAG – “Le Olimpiadi di Tokyo oggi sono assolutamente al sicuro”. Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando al Tg Sport di Rai 2 le parole del numero uno del comitato organizzatore dei Giochi, Toshiro Muto, secondo il quale le Olimpiadi potrebbero essere annullate se la pandemia non sarà superata. “Il comitato organizzatore non ha voluto dire una cosa negativa – ha sottolineato il capo dello sport italiano e membro Cio -. Ha semplicemente precisato che, se dovessero persistere determinate situazioni, ci sarebbero problemi. Ma non è un problema dell’Olimpiade, è un problema di tutto e di tutti”. (ANSA).