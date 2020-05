“Vorremmo arrivare all’Olimpiade di Tokyo del prossimo anno ancora più agguerriti e preparati” ROMA (ITALPRESS) – “Nei prossimi giorni tornerò alla carica con il presidente dell’Ics Andrea Abodi sulla questione dell’acquisto dei cavalli. Vorremmo arrivare all’Olimpiade di Tokyo del prossimo anno ancora più agguerriti e preparati e al riguardo questo tema è fondamentale per poter fare il nostro sport a livelli importanti”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione italiana sport equestri Marco Di Paola rivolgendosi al presidente del Credito sportivo Andrea Abodi durante la terza puntata di FISE TV, durante la quale è intervenuto anche il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. “Voglio davvero ringraziare il ministro – ha spiegato il numero uno della Fise – Con tutte le urgenze che ci sono, dedicare minuti agli sport equestri è una grandissima cosa. Per noi quello che sta facendo ha veramente un significato importante”. Di Paola ha inoltre rivelato che domani chiamerà il capo dell’Ufficio per lo Sport del Governo Giuseppe Pierro, anche lui intervenuto alla diretta social, per affrontare “un altro tema importante: l’ippica è partita e i miei tesserati scalpitano”, ha spiegato il presidente della Fise. (ITALPRESS). spf/gm/red 25-Mag-20 20:04