MILANO – Alla vigilia della sfida di Europa League sul campo dello Sparta Praga, Sandro Tonali ribadisce il suo amore per il Milan , già sicuro del passaggio del turno: "L'inizio non è stato semplice – dice l'ex centrocampista del Brescia a Sky – arrivavo da un mese di inattività dopo la vacanza e quindi è stato difficile riprendere a giocare , soprattutto in una nuova squadra. C'è voluto tempo,

Tonali: “Pioli è il nostro capo”

“Penso al Milan, da giocatore e da tifoso – spiega Tonali – quando fai il calciatore, giochi con amore perché è la tua passione. In più giocare nel Milan, che è la tua squadra del cuore, è una cosa bellissima. Queste cose vanno tenute in considerazione perché è la squadra che ho sempre avuto dentro di me per tutta la mia vita”. Il Milan si tiene stretto il primo posto in classifica: “Pioli è il nostro capogruppo. E’ la prima persona che ci sta indicando la strada giusta, noi lo stiamo seguendo tutti quanti insieme. Si può stare anche ore a parlare con lui, riesce a spiegarti tutto. Lui è aperto con noi e siamo felici di avere un allenatore del genere. Quando si gioca così, più che una rinascita, è una nascita. Un Milan così non si vedeva da tanto tempo. Fa piacere essere parte di questa squadra e continuare a vincere e soprattutto convincere. I numeri sono incredibili, non perdiamo da marzo e fare questi risultati in Serie A è notevole“.

Tonali e la lettera a Santa Lucia

In chiusura Tonali ha ricordato la sua famosa lettera indirizzata a Santa Lucia in cui, da bambino di 10 anni, chiese di ricevere in dono un completino del Milan: “La lettera a Santa Lucia la farò come ogni anno, la dovrei fare già in questi giorni perché è il momento. Non so quello che scriverò, ma Santa Lucia mi ha già ascoltato e mi ha già dato tanto. Non mi ha dato soltanto il completino, mi ha dato tutto il Milan quindi non pretendo molto da lei quest’anno“.