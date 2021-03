Dopo il pareggio contro il Verona, la Juve ha rialzato la testa e sabato ha superato la Lazio per 3-1 . Passati in svantaggio per la rete di Correa, i bianconeri hanno rimesso la sfida in equilibrio grazie al gol di Rabiot prima dell’intervallo. Nel secondo tempo Morata è salito in cattedra, firmando con una doppietta il successo della squadra di Pirlo. Lo spagnolo, che era tornato al gol nel Advertisements

Toni loda Morata

Luca Toni, ex attaccante della Juve, tra le altre, e della Nazionale, ha speso parole al miele nei suoi confronti ai microfoni di A tutta Rete in onda su Rai 2. “Con Morata in campo la Juve ha cambiato marcia: è andato in gol con lo Spezia e con la Lazio grazie a una doppietta ha deciso il match – commenta Toni -. Lui è l’attaccante più completo della Juve, che dà profondità. Ronaldo è importante, chiaro, ma anche Morata è necessario per poter recuperare punti sullo scudetto e in Champions League”. Intanto martedì i bianconeri sono chiamati a ribaltare il 2-1 dell’andata contro il Porto nel ritorno degli ottavi di finale della competizione europea in programma all’Allianz Stadium.

