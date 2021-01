TORINO – I numeri sono impressionanti. Intanto Andrea Belotti si è tolto uno sfizio: per la prima volta da giocatore del Toro ha vinto al Tardini contro il Parma. Nell’ultimo precedente (30 settembre 2019) era andato a bersaglio ma la squadra perse per 3-2. Stavolta non ha fatto gol ma si è preso i tre punti, risultando comunque decisivo con giocate da campione. Per concludere il discorso sui numeri ricordiamo

che il Gallo in questo campionato ha realizzato 9 reti in 14 partite e che punta al più presto la doppia cifra per il sesto anno consecutivo da quando indossa la maglia granata. E, fatto tutt’altro che trascurabile, ha servito cinque assist. Numeri da sballo, sempre e comunque. E’ una consuetudine, oramai, che ilprenda per mano la squadra nei momenti belli (pochi a dire il vero) ma soprattutto quelli brutti. Ed è quello che sta (ri)facendo in questa stagione maledetta in una squadra che è stata costruita senza punti di riferimento a centrocampo., infatti, aveva chiesto un regista e un trequartista per proporre e poi rafforzare il suo credo calcistico anche in granata.