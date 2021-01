TORINO – Primo allenamento del 2021 per il Torino al Filadelfia. Prima fase iniziale di riscaldamento, poi sessione tecnico-tattica in preparazione alla trasferta di domenica contro il Parma. Federico Bonazzoli ha svolto gran parte dell’allenamento odierno con i compagni. L’attaccante del Torino si era fermato per un problema muscolare durante la sfida contro il Bologna dello scorso 20 dicembre ed è sulla via del recupero. Marco Giampaolo recupera Advertisements Belotti nello scontro diretto contro il Parma al Tardini la sfida dovrebbe essere tra Zaza e Verdi.