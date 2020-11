divorato occasioni d’oro (viene in mente quella col Crotone negli assalti finali che poteva regalare i tre punti) ma, in compenso, è riuscito a servire due assist. Troppo, poco, comunque. Ecco perché per lui saranno fondamentali le prossime partite per potersi garantire un futuro al Toro.

Il motivo è semplice. Insoddisfatti delle sue prestazioni i dirigenti granata si stanno guardando attorno pronti a dirottare i soldi del suo riscatto verso un altro bomber da affiancare a Belotti. Però hanno preso tempo, vogliono concedere ancora delle possibilità ad un giocatore che nel finale dello scorso campionato con la Sampdoria aveva fatto benissimo e realizzato diverse reti. Dicevamo del suo riscatto obbligato… ma non troppo. Il Toro per il suo cartellino ha subito pagato un prestito oneroso di 1,5 milioni e alla fine dovranno versare altri 7,5 milioni ma – e qui c’è un se – appunto se riuscirà a mettere a segno otto gol in campionato. Quindi si tratta di un riscatto con gol, altrimenti Cairo non tirerà fuori un euro in più del milione e mezzo sborsato in estate. […]

