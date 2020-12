TORINO – Il prossimo derby della Mole tra Torino e Juventus avrà tra i suoi protagonisti anche Marco Giampaolo: il tecnico granata è risultato negativo al coronavirus dopo l’ultimo tampone, e questo pomeriggio ha anche diretto anche l’allenamento. Per quanto riguarda i singoli giocatori, Murru ha terminato in anticipo la seduta, mentre Verdi ha svolto solo terapie per un risentimento muscolare all’adduttore destro: le condizioni di entrambi verranno valutate domani

prima dell’allenamento di rifinitura pomeridiano.