TORINO – “E’ stata una partita molto brutta, pessima, pensavo di vedere una squadra diversa: ma Giampaolo certo che rimane in panchina”: così il presidente del Torino, Urbano Cairo, al termine dello 0-0 interno contro lo Spezia. Per il momento, dunque, la linea del club di via Arcivescovado sembra quella di continuare con il tecnico.

Fonte tuttosport.com

