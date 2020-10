Urbano Cairo è risultato positivo al Coronavirus. Il presidente del Torino, attualmente sotto osservazione all’Ospedale San Paolo di Milano, è in buone condizioni. Dopo aver accusato qualche sintomo, è stato ricoverato in mattinata per tutti gli accertamenti di routine e per iniziare la cura nel reparto infettivi. Non è l’unico caso all’interno del club granata, costretto ancora a fare i conti con le positività di quattro elementi del gruppo squadra, tra i quali due calciatori.

Fonte tuttosport.com