MILANO – "Torniamo a casa con rammarico: il punteggio ci penalizza oltre i demeriti. Abbiamo giocato bene, poi la squadra ha mostrato una fragilità sulla quale bisogna lavorare. Partiamo dalla prima ora di gioco: risolveremo tutti i problemi che adesso ci sono". Lo ha dichiarato Francesco Conti, vice di Giampaolo al Torino, ai microfoni di Dazn dopo la gara con l'Inter: "Zaza? In conferenza avevo già detto che Belotti ieri aveva sentito un fastidio che si è acuito quindi abbiamo preferito non rischiare. Se non fossimo stabili mentalmente andremmo al manicomio: a volte capitano situazioni che vanno al di là delle possibilità. Continueremo a lavorare e risolveremo i problemi facendo grandi cose. Abbiamo giocato a tre: servivano accorgimenti che si sono visti in gara. Il tecnico ha tracciato un percorso, brava la squadra a interpretarlo. E' un'opzione che teniamo, la valuteremo di volta in volta senza rinnegare il lavoro svolto, ma la possiamo ripercorrere".

Fonte tuttosport.com

