TORINO – Il recupero di Benevento al 93’ (gol di Zaza) è stato benedetto per il punto che ha portato in dote e ancora più per quell’iniezione di autostima che si è tradotta in un successivo filotto di tre pareggi e una sospiratissima vittoria (la terza in stagione, per i granata): il duro lavoro di Nicola, del suo staff e dei giocatori, se non proprio vanificato, subisce ora

Advertisements

un brusco. Ilsi deve piegare alnel suo momento migliore, quindi nel frangente peggiore possibile. Fino al recente esito dei, dal quale è emersa la positività di 7 giocatori più un membro dello staff sanitario, l’unico pensiero dei granata era rivolto alla sfida contro il, la sola volontà era quella di continuare lungo la strada dei risultati positivi. Adesso la primaè per ladi chi è contagiato, nonché per le loro famiglie. Con il tecnico che forse già martedì, se saràla trasferta di Roma contro la, dovrà presentare in campo unache non è dato sapere se domani potrà tornare al Fila, e nel caso se per dedicarsi a sedute individuali o a gruppetti (ma comunque tenendo il distanziamento). Il Toro lanciato delle ultime settimane, suo malgrado, si riscopre Toro seduto. Già, perchépure quando, e chissà quando, i positivi si saranno, i problemi resteranno. Legati anche al,a maggior ragione se dovesse essere rinviata la gara contro la Lazio.