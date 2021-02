TORINO – Nell’inversione di tendenza che sta attraversando il Toro, non guardando a una classifica che vede i granata di un punto sopra la soglia critica, ma verificando la capacità di reazione della squadra nelle ultime tre gare, si leggono tanti fattori. Il primo e più prosaico è la iella che ha perseguitato Giampaolo e che con Nicola si sta trasformando in buonasorte. Non è certo la principale delle ragioni,

ma setrova il pari al 93’, e se contro l’la rimetti in sesto dopo aver preso tre gol in 7’, è anche perché la fortuna ha deciso di orientarsi in direzione opposta e contraria. Dopo che, solo per ricordare due casi emblematici, contro ilil Toro era avanti di due reti a 6’ dalla fine (pazzesca la conclusione di, un difensore, che era valso il temporaneo 2-3) e con laconduceva fino al 94’, ma aveva fatto in tempo a incassare il gol del pari e pure quello del definitivo svantaggio.