TORINO – “E’ una follia, perdere una partita così non è possibile, quando stai 3-2 al 90′, nel momento in cui siamo con una partita giocata bene, non c’è tecnica o tattica che tengano, solo gestione metale”. Lo ha dichiarato l’allenatore del Torino, Marco Giampaolo, a Sky dopo la gara con la Lazio: “Nelle ultime partite abbiamo fatto 10 gol e preso un punto, non ci sono giustificazioni, abbiamo bisogno di punti e di muovere la classifica per tirarci fuori. Abbiamo fatto bene la partita, stiamo crescendo ma non si possono regalare punti così, sconfitte del genere ti Advertisements

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram