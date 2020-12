ROMA – “E’ evidente che siamo in difficoltà”. Lo ha dichiarato il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, a Sky dopo la gara con la Roma: “La squadra è rimasta in partita giocando 70 minuti in dieci contro una Roma che ha un grande palleggio. Abbiamo giocato con dignità e tra 48 ore giochiamo un’altra partita. Oltre all’espulsione e all’infortunio in corsa, giochiamo anche domenica alle 12. Ma noi non dobbiamo Advertisements Sirigu? Dovevo cambiare qualcosa. Non ho cambiato solo lui che resta un portire forte. I valori restano anche saltando una partita. Bisogna alzare il livello di attenzione e pulire le scorie. Quando perdi partite già vinve in testa si instaura un senso di timore, volevo mettere in campo giocatori “puliti”. Devo vedere chi recupera e chi no, ho chiuso la parita con Edera terzino. Ci dobbiamo contare e vedere chi c’è: molti non hanno giocato, spero siano freschi. Ho fatto scelte anche per gestire, abbiamo il Bologna tra due giorni e il Napoli tra 6″.