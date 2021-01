TORINO – Prime convocazioni per il tecnico del Torino, Davide Nicola. L’allenatore, appena subentrato a Giampaolo, esordirà sulla panchina granata stasera (ore 20.45) al Ciro Vigorito contro il Benevento, nell’anticipo della diciannovesima giornata di campionato. Per l’occasione Nicola ha chiamato 22 giocatori: out Nkoulou, c’è Bonazzoli. Questo l’elenco completo: Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu. Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Singo. Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Rincon, Segre. Attaccanti: Belotti,

Bonazzoli, Edera, Verdi, Zaza.