Contro un attacco atomico. L’Atalanta, infatti, sino ad oggi ha realizzato 45 reti, secondo miglior bottino in Serie A dopo quello dell’Inter che di reti ne ha fatte 49. Una sfida improba a Zapata, Ilicic e Muriel, veri animali da gol; ma non solo loro, visto che nella squadra di Gasperini tutti vanno a bersaglio con una certa continuità. Ne fermi uno e spunta l’altro. Fermi l’altro e ne arriva

Advertisements

uno nuovo, magari dalla difesa. Per Salvatore, dunque, si prospetta un sabato pomeriggio da incubo considerando che la difesa granata è una delle più bucate del torneo con 38 “pere” sul groppone. Solo ilha fattopeggio con 46 ed è tutto dire.alla mano, c’è da preoccuparsi. Ma davanti a questi numeri inquietanti, (ri)emerge un aspetto confortante. Non è ancora tornato quello di un tempo, cioè ilche parava l’impossibile permettendo al Toro di non crollare, maci sia poco alla volta riavvicinando. Se non ci fosse stato lui (e, ovviamente), lo scorso anno il Toro sarebbe. In questa stagione il numero uno – anzi, 39 – granata, sempre difeso da(che pure, nella sua fase peggiore, lo ha tenuto fuori per due partite di campionato consecutive) e adesso esaltato da, ha passato momenti difficili. A un certo punto sembravano non esserci vie d’uscita alla, tant’è che era finito pure lui neldei, per i quali era diventato uno dei principali colpevoli di questa stagione nefasta. Ma quando tutto sembrava, il portiere sardo ha reagito come solo i grandi campioni sanno fare. Di sicuro è scattata la. Voleva e vuole dimostrare adi essere ancora pronto e valido per far parte delche a giugno salirà sul charter che porterà la squadra a disputare, stavolta da favorita, i