TORINO – Arrivano buone notizie per Marco Giampaolo e il suo Torino nella rifinitura alla vigilia della gara contro l’Udinese, in programma domani all’Olimpico “Grande Torino” (ore 18): nell’allenamento, cominciato con l’analisi tattica e proseguito con una sessione tecnica e una partitella a ranghi misti a tempo e campo ridotti, il tecnico ha potuto contare anche su Nicola Murru. Per Cristian Ansaldi, Vincenzo Millico e Simone Verdi, invece, ancora lavoro

Advertisements

personalizzato. Domani risveglio muscolare in mattinata, poi la lista dei calciatori convocati per la gara con i friulani.