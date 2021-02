TORINO – Sessioe di allenamento oggi per il Torino, in vista del match contro il Sassuolo in calendario venerdì 26 febbraio allo stadio Olimpico Grande Torino. Al Filadelfia, dopo l’attivazione muscolare in campo, la squadra ha svolto un lavoro sulla parte atletica con esercizi basati sulla forza. Poi Davide Nicola ha diretto un programma tecnico che si è concluso con una partita a ranghi misti, con tempo e

campo ridotti. Domani in calendario una seduta di allenamento.

