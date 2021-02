TORINO – L’eterno ritorno dei déjà-vu. Cairo e Lotito, sempre loro: e sempre contro, anche già pensando alla partita in programma per martedì a Roma. Da vedere se e come il protocollo cambierà, oggi, riducendo o al contrario allungando lo “stallo” per i negativi: dipenderà appunto dall’esito dei tamponi. Che verranno ripetuti a 48 ore di distanza, dunque domani sera. Cosa succederebbe se l’Asl bloccasse il Torino per più

giorni anche nella prossima settimana? Molto semplice, lo si è già chiaramente percepito in crescendo in queste ultime giornate all’insegna del: verrebbe fuori un nuovo scontro con in mezzo la Lega di Serie A e in ballo il club granata (incline al rinvio, per ragioni oggettive) e la(che punta invece a giocare, altrettanto ovviamente). E con Lotito, tra l’altro, consigliere federale della Lega stessa.