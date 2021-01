TORINO – Non solo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il ko ai rigori patito dal Torino con il Milan ha lasciato in eredità a Marco Giampaolo anche un infortunio. Spalla sinistra lussata per Mergim Vojvoda, uscito ieri al 39′ del secondo tempo dopo uno scontro di gioco: lo hanno rivelato gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore. Nei prossimi giorni lo staff medico granata deciderà se procedere per

un trattamento chirurgico oppure con una terapia conservativa.