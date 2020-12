TORINO – Il Torino, dopo la gara con la Sampdoria, ha ripreso immediatamente gli allenamenti nella giornata di oggi. Ne mirino dei granata c’è il derby con la Juventus, in programma sabato 5 dicembre. Lo staff tecnico, come d’abitudine all’indomani delle partite, ha suddiviso l’organico a disposizione in due gruppi. I calciatori reduci dal match di ieri sera contro la Sampdoria hanno svolto un allenamento defaticante, in piscina, presso il Advertisements