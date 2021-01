TORINO – Il tempo passa, le partite anche, una dopo l’altra, e il Toro deve assolutamente cercare i rinforzi per andare avanti con dignità ma, soprattutto, tranquillità onde evitare di lottare per la salvezza fino alla fine (con tutti i rischi che tale situazione comporterebbe). Serve un attaccante da affiancare al Gallo, o un trequartista dalle evidenti doti offensive che possa integrare l’azione offensiva del capitano granata. In attesa che

Baselli recuperi la condizione migliore ci va un giocatore di qualità., tra mille difficoltà, si sta muovendo. E l’ultima e importante tentazione arriva da Siviglia:, con un passato al Palermo, è in scadenza di contratto (giugno) con il suo club che lo sta impiegando pochissimo: solo sei presenze e tanta panchina, tant’è che l’italo-argentino ha chiesto di essere lasciato libero per trovare una squadra che lo impeghi con continuità. E’ il profilo giusto, per un Torino che gli garantirebbe un posto da titolare in un campionato che lui apprezza e che conosce benissimo. Una tentazione granata molto forte anche da parte del giocatore, insomma.