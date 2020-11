TORINO – Ripresa degli allenamenti per il Torino: al Filadelfia i granata nella mattina di oggi hanno messo nel mirino la gara con la Sampdoria, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino lunedì alle 18.30. Lo staff tecnico granata ha suddiviso l’organico in due gruppi: sessione di scarico per i giocatori reduci dal successo contro la Virtus Entella in Coppa Italia di ieri, lavoro tecnico-tattico per tutti gli altri elementi attualmente

a disposizione. Seduta personalizzata per. Per domani è in progrmma una sessione tecnico-tattica pomeridiana.