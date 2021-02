TORINO – “Al momento l’unica ossessione è la salvezza col Torino, non abbiamo il diritto di fallire“. Nicolas Nkoulou, difensore granata che Nicola ha recuperato alla causa dopo mesi di scarso utilizzo, indica nella salvezza il suo obiettivo per i prossimi mesi. Il giocatore è in scadenza di contratto, ma in una intervista al quotidiano spagnolo Marca, assicura di pensare solo al presente. “ Il Torino è un club speciale per la Advertisements – aggiunge il camerunense – ne sono un esempio i suoi tifosi che, di generazione in generazione vivono questa tradizione“. La squadra ha saltato la partita contro il Sassuolo, in programma ieri sera, a causa di un focolaio di Coronavirus e l’Asl potrebbe decidere anche di non farla partire per Roma, dove martedì è in programma la gara di campionato contro la Lazio. Nkoulou avrebbe contratto il virus, secondo indiscrezioni non confermate dal club che dall’inizio della pandemia ha scelto di non divulgare il nome dei giocatori positivi. “Sarebbe una bella cosa poter tornare a giocare la Champions – ammette il difensore a proposito del futuro – ma per ora l’unico obiettivo è conquistare la salvezza con Belotti, Singo, Sirigu, Bremer, Izzo, i miei compagni e fratelli a Torino“.