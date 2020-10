TORINO – Il passaggio del turno ai supplementari (3-1 al Lecce) in Coppa Italia ha lasciato in eredità a mister Giampaolo un paio di problemi fisici. Dalla sfida ai giallorossi sono usciti malconci Karol Linetty, vittima di una contusione al piede destro che verrà valutata nuovamente nelle prossime ore, e Amer Gojak, che ha accusato un leggero affaticamento al flessore della coscia sinistra. Per il mediano polacco, nell’allenamento odierno che ha visto una seduta defaticante per chi ha giocato ieri, solo terapie. Per chi è rimasto fuori dalla gara contro i giallorossi, invece, una sessione tecnica.