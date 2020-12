TORINO – Al Filadelfia, nel pomeriggio, è andata in scena la rifinitura del Torino in previsione dell’atteso derby con la Juventus in programma domani alle 18, all’Allianz Stadium. Sessione tecnico-tattica quella diretta da mister Giampaolo, al ritorno dopo la negativizzazione dal Covid-19, a cui ha preso parte Lukic, che ha lavorato regolarmente in gruppo. Out, invece, Verdi e Murru: per l’attaccante interessamento distrattivo agli adduttori della coscia destra, mentre per Advertisements