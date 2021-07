“Ho riversato tutta la mia passione e la mia esperienza in questo progetto e ne sono orgoglioso – spiega Biasion, che al volante della Lancia Delta ha vinto 15 gare iridate – sono felice di essere riuscito a riportare il mito Delta ai livelli che le competono, anche se per pochi esemplari. Ringrazio Martini Racing per la concessione in esclusiva dell’iconica livrea che grifferà le mie otto Delta Evo”.

come saranno realizzati

—

La scocca viene portata a nudo, rinforzata e riverniciata con una speciale tinta cangiante dall’opaco al metallescente garantita a vita da Biasion. Gli interni sono realizzati in collaborazione con Sparco e prevedono l’uso di pellami e materiali di prima qualità. La meccanica è basata su quella della Delta Gruppo A che dominava i rally, con tutti gli aggiornamenti necessari per portarla ai livelli di prestazioni e comfort oggi richiesti. Non manca il “pulsante magico”, un bottone premendo il quale, grazie all’elettronica, la Delta Evo di Biasion non farà rimpiangere le sorelle da rally. Il tutto assecondato dagli pneumatici Michelin Pilot Sport e dall’assetto personalmente sviluppato dal campione veneto in collaborazione con la Bilstein. Completamente personalizzabili, le otto Delta Evo Martini Racing sono dotate di una speciale valigetta realizzata dalla Ma-Fra per la cosmesi della vettura e da un kit abbigliamento Sparco. Il prezzo? Per collezionisti veri amatori: 250-300 mila euro a esemplare, a seconda delle personalizzazioni.