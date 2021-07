La francese Gck ha rielaborato in 47 esemplari l’ex regina dei Rally con un powertrain elettrico e altre innovazioni. Così Didier Auriol: “È un progetto bellissimo e straordinario”

Una mitica Lancia Delta Integrale ancora più speciale: elettrica. Grazie al progetto di restomod della francese Gck, questa vettura simbolo di un’epoca, dominatrice incontrastata dei rally negli Anni 80 e 90, rinasce a una seconda vita. All’apparenza sembra una tradizionale Delta Integrale, ma sotto la carrozzeria pulsa un powertrain completamente elettrico. Il motore non è l’unica novità sull’auto, che adotta una serie di soluzioni tecniche innovative volte a migliorare le prestazioni, soprattutto attraverso la riduzione del peso, grazie all’utilizzo di materiali moderni e leggeri.

Un sogno in 47 esemplari — “Abbiamo scelto la Lancia Delta Integrale per questo progetto che vuole esplorare il mondo del Restomod perché è un veicolo che ci ha fatto sognare – ha spiegato Guerlain Chicherit, ex sciatore e pilota di rally raid oggi a capo di Gck – È l’auto da rally per eccellenza, sicuramente la più incredibile e iconica della sua epoca, e rimane estremamente popolare tra gli appassionati. Personalmente amo guidare la mia Delta per le sensazioni uniche che regala e da oggi potrò farlo anche nei centri delle grandi metropoli, nel pieno rispetto dell’ambiente”. La Lancia elettrica verrà prodotta in 47 esemplari, di cui 36 Evo-e e 11 Evo-e Rally, queste ultime caratterizzate da prestazioni particolarmente elevate.

Auriol: “Simbolo di un’epoca” — “La Lancia è il simbolo di un’epoca e io sono particolarmente legato a questo brand con cui ho vinto il mio primo Rally di Montecarlo – racconta Didier Auriol, campione del mondo rally nel 1994 con Toyota, che ha testato la Lancia Delta Evo-e sul circuito francese di Charade – Nel 1989 ero pilota ufficiale Lancia Martini a fianco di Miki Biasion. Ero il giovane accanto al pilota esperto e ancora oggi siamo amici. Tra di noi c’è sempre stata una bella lotta, ma sportiva. Il primo anno ho cercato di imparare: ero forte come lui sull’asfalto, ma sulla terra dovevo affinare il mio stile e l’assetto della vettura. Il mio più bel ricordo? La vittoria del Rally di Montecarlo. Per qualsiasi pilota, ma soprattutto per un francese, questa gara ha un sapore speciale, in più mi trovavo per la prima volta su una vettura ufficiale nel miglior team del mondo. Arrivai primo dopo una bella bagarre con Miki. Fu una soddisfazione incredibile”.

“stesse sensazioni di guida” — Quell’anno Biasion vinse il suo secondo titolo iridato, mentre Auriol arrivò 5°. Didier si rifece l’anno successivo, arrivando secondo assoluto dopo aver vinto in Francia e in Italia. Mitiche anche le battaglie contro Carlos Sainz Sr, quando Auriol era in Lancia e lo spagnolo su Toyota, ma sono stati anche compagni di squadra con l’auto giapponese: “Con Carlos siamo cresciuti insieme. Lui è sempre stato ‘El Matador’, un grande lavoratore, attento ai dettagli. Carlos spingeva per avere il maggior numero di test, i pezzi evoluzioni e poi in gara aveva una grande sete di vittoria. Come tutti noi del resto. È fantastico vederlo ancora oggi impegnato ai massimi livelli sul Rally Dakar e l’Extreme E”. Ma cosa rende speciale questo progetto Restomod? “Mi piace moltissimo perché la Lancia Delta Evo-e mantiene le stesse sensazioni di guida del modello originale. Non è una vettura da corsa, ma è pensata per la strada e credo sia uno strumento straordinario per attirare tutta una generazione di appassionati della Lancia Delta Integrale. Mi piace pensare che questo modello possa coinvolgere anche i giovani e interessarli alla storia di questo brand che ha segnato un’era nei rally. Noi apparteniamo alla generazione abituata al rombo dei motori, all’odore di benzina, dell’olio, dell’asfalto, ma il mondo sta cambiando ed è bellissimo poter essere al passo con i tempi, attualizzando l’heritage”.

prezzo da capogiro — La Lancia Delta Evo-e ha mantenuto il cambio manuale, che consente sensazioni di guida eccezionali e uniche per un veicolo elettrico. Moderna e attuale per le sue linee senza tempo, la carrozzeria incorpora nuovi elementi più sportivi, impreziositi da vernice grigia opaca e accenti in fibra di carbonio. Quanto al prezzo, la Lancia Delta Evo-e nell’edizione limitata di 47 esemplari si aggira sui 250 mila euro. E se la Lancia Delta è stato il primo progetto di Restomod, Chicherit e Gck guardano avanti: “La nostra esperienza avanzata nei componenti del gruppo propulsore ci consente di convertire automobili, veicoli pesanti e imbarcazioni e promuovere così la transizione energetica. Questo può fornire un impatto economico significativo per i nostri clienti, consentendo loro di adattare la propria flotta, anziché sostituirla”.

