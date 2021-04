Torna il pubblico negli stadi e nei palazzetti. Il governo ha deciso che dal primo maggio, nelle regioni in zona gialla, gli impianti potranno di nuovo ospitare tifosi e appassionati per le attività agonistica di rilevanza nazionale. A partire dunque dalla Serie A di calcio.

Internazionali e SuperFinals

—

La svolta è importante anche per i grandi tornei in arrivo. Questo via libera sblocca infatti il pubblico agli Internazionali di tennis in programma a Roma dal 9 al 16 maggio: mille persone al Centrale e mille al Pietrangeli. Mentre saranno 500 i tifosi attesi a Verona per le SuperFinals di volley. Il tutto, sia chiaro, a patto che le regioni coinvolte siano zona gialla.