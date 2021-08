SI PARTE

Come saprete, con l’inizio del primo turno di campionato inizierà il torneo di apertura di Magic che durerà fino alla quinta giornata (compresa) di Serie A. Per i “ritardatari” quindi, ci sarà comunque occasione di iscriversi anche nelle prossime settimane. Ma lasciatevelo dire: perdere la possibilità di vincere i primi premi messi in palio sarebbe un peccato. Anche perché – ve lo ricordiamo – da quest’anno c’è la novità dei buoni Amazon. Per ogni turno di campionato, in palio 1.000 € di buoni da suddividere tra le squadre che totalizzeranno almeno 100 punti (ad eccezione di quelle che si aggiudicheranno già un premio settimanale). Insomma, vincere sarà davvero facile. Ma le motivazioni non finiscono qui. Perché iscriversi subito? Perché le plusvalenze, come vi diciamo sempre, non aspettano voi. È fondamentale seguire il calciomercato e anticipare i movimenti, così da poter sperare in una plusvalenza ed incrementare il vostro bottino di milioni disponibili per costruire squadre sempre più forti. La stagione più ricca di sempre sta per partire e noi vi aspettiamo.