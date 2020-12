mettono tanto del proprio. Uno un pezzetto di patrimonio, l’altro un pezzone di autorevolezza professionale. Alla medesima maniera osservano la classifica: con gli occhi resi strabici dalle storture masochistiche del. La graduatoria è già sufficientemente da angoscia: terz’ultimo posto a. E si potrà precipitare in fretta, ulteriormente, se sabato vincerà la Juve, se il giorno dopo il Parma batterà il Benevento e se lunedì la Fiorentina supererà il Genoa, penultimo (tutte ipotesi più che possibili: non siamo nella sfera del “se mia nonna avesse le ruote”). Scappateci voi, poi, dalla prigione. Fasciarsi già la testa, affrontare il derby con animo perdente e vedere soltanto nero sarebbe tanto sbagliato quanto controproducente. Ma le buone intenzioni da sole non bastano più. Dispiace doppiamente per: animato dalle migliori motivazioni, capace di griffare una prima impronta di gioco, seguito e stimato da (quasi) tutti i giocatori, generoso nel darsi sul lavoro, nonché tradito da un mercato incoerente e incompleto. E a casa con la bestia del, da una decina di giorni: per fortuna tenuto a bada, ma ancora lì, fino a prova contraria. Cioè fino al primo tampone negativo.

I cambi

Giampaolo ha già saltato l’Inter, l’Entella in Coppa e ora la Samp. Il prossimo controllo molecolare (per tutti) sarà domani. E poi sabato mattina. In caso di esito negativo, farà seguito una visita medica per l’idoneità sportiva agonistica. E poi anche il tecnico potrà tornare all’attività normale. In panchina contro la Juve, si spera. Anche per meglio gestire una problematica strana (vogliamo definirla così?). Ovvero il risicato e tardivo utilizzo dei cambi. Il Torino è una delle squadre che effettua meno sostituzioni: la spiegazione non risiede solo nel numero di giocatori out per infortunio o Covid. Sono proprio le tempistiche a far pensare. Per dire: Samp sotto di un gol, ma trasformata nell’intervallo, lunedì (4 cambi “secchi”). Subito arrembante nella ripresa, e modificata tatticamente. […]

