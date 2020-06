La Serie A riprende con un pari. Dopo 103 giorni di stop a causa del Coronavirus, il primo match è quello tra Torino e Parma che hanno hanno pareggiato per 1-1 in uno dei recuperi della 25esima giornata. Succede tutto nel primo tempo, al vantaggio granata di Nkoulou risponde Kucka. Longo conquista il suo primo punto da allenatore del Toro dopo tre sconfitte in fila, D’Aversa resta in scia per l’ Europa. Avvio di marca granata, Zaza impegna subito Sepe con un colpo di testa centrale, poi al quarto d’ora il vantaggio: Edera conquista un corner, il Toro ne porta sei in area di rigore e sulla traiettoria a rientrare di Berenguer è Nkoulou ad anticipare tutti.

Prima rete stagionale per il camerunense, che esulta inginocchiandosi e con il pugno alzato in onore di George Floyd, l’afroamericano morto a Minneapolis circa un mese fa. Poi i granata abbassano baricentro e ritmi, lasciando troppo campo al Parma: è così che alla mezz’ora Kucka si ritrova solo nel cuore dell’area, battendo Sirigu con il mancino. Il Toro ha ancora un’occasione con De Silvestri imbeccato da Belotti, ma il primo tempo si chiude sull’1-1.

