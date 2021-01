del nuovo corso, hanno buone possibilità di lasciare il. Tra questi rientra: Nicola vuole testarlo in campo e a quattr’occhi, prima di liberare una risorsa per il suo attacco, intanto però il ds Vagnati prosegue a incassare proposte di prestito, per il prodotto del settore giovanile granata.

Le interessate

La prima in ordine di tempo a muoversi con determinazione è stata la Stella Rossa di Belgrado, mentre nelle ultime ore è dalla Turchia, che arrivano chiari attestati di stima all’indirizzo di Edera. In particolare è il Trabzonspor, ad aver formalizzato una richiesta di prestito per il giocatore. Questo mentre in Italia è il Crotone, a seguire con interesse lo svlupparsi degli eventi. Prima di concedere il via libera a Edera, che in questo momento rappresenterebbe la terza uscita non sostituita, l’allenatore piemontese vuole però capire bene quale sia il contributo che il calciatore potrà dare in chiave salvezza. […]

Leggi l’articolo completo sull’edizione odierna di Tuttosport