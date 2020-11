ROMA – I prossimi Europei di Atletica si terrano a Roma nel 2024. A gioire sono stati in tanti, dal ministro Speranza a Filippo Tortu. Il corridore milanese ha raccontato la sua felicità ai microfoni di SkySport24: “ In questo momento così difficile, è una notizia fantastica che non può non riempire me e gli appassionati di gioia. Sarà un sogno, e non vedo l’ora. Quattro anno da attendere Advertisements “. Il primo italiano a scendere sotto i 10” nei 100 metri ha poi continuato parlando dei grandi come Mennea e Berruti che hanno calcato la pista dello Stadio Olimpico, dove si svolgerà l’Europeo: “Il mio obiettivo sarà mettere il mio nome tra questi grandi del passato, però nel 2024 ci sarà un ricambio generazionale in Nazionale, con i vari Fabbri, Crippa e Iapichino. Sarà un’edizione azzurra da ricordare. Cantare l’inno nella capitale del mio paese non ha prezzo. Bisogna dire grazie alla federazione per un sogno che regala e a me e a tutti gli atleti azzurri“.

Fonte tuttosport.com

