Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, insegnerà alla Said Business School appartenente all’Università di Oxford fino all’ottobre 2023. L’austriaco parlerà di temi come la cultura delle alte prestazioni, la leadership e l’efficacia personale dai circuiti di Formula 1

Un nuovo ruolo oltre a quello in Formula 1. Perché il team principal della Mercedes, Toto Wolff, è un nuovo professore della prestigiosa Said Business School, appartenente all’Università di Oxford. La scuola lo ha nominato come nuovo ‘Associate Fellow’ (letteralmente un ‘Socio affiliato’), con l’obiettivo di preparare i leader aziendali del futuro. Il manager austriaco parlerà di temi come la cultura delle alte prestazioni e di leadership. Ma anche d’altro, dato che il 49enne manager vanta esperienze anche da investitore, dopo aver fondato una delle prime società di venture capital in Europa focalizzate sulla tecnologia.

Già tenute alcune lezioni nel 2020 — Toto aveva già tenuto diverse lezioni lo scorso anno, lavorando a contatto con il professore di Management, Michael Smets. L’austriaco aveva allora portato le sue conoscenza su tematiche come l’importanza della salute mentale, le dinamiche di gestione dei talenti ad alto potenziale e le nuove sfide per reinventare le organizzazioni e le industrie del futuro. “Diventare Associate Fellow a Oxford Said è un orgoglio — ha commentato l’austriaco in una nota rilasciata sui siti della scuola e della Mercedes — Condividere l’esperienza, tutta la mia energia e la motivazione con gli studenti, è riccamente gratificante. Sono grato per l’opportunità, così che potrò combinare le mie passioni per l’imprenditorialità, la leadership e la cultura ad alte prestazioni”.

Insegnerà fino all’ottobre 2023 — Sempre nel 2020, il team principal della Mercedes aveva parlato anche di un tema come la ‘Leadership in tempi straordinari’: ovvero come continuare a mantenere il successo nelle avversità, arrivate con l’arrivo in Europa della pandemia. Le lezioni dell’austriaco alla Said Business School dureranno fino all’ottobre 2023: “Toto è il benvenuto — ha commentato nella nota la direttrice della scuola, Sue Dopson — non vediamo l’ora di collaborare con lui su molte delle questioni che gli stanno a cuore e che sono centro della missione della scuola, come la spinta per una maggiore diversità, la difesa del benessere e della salute mentale e l’ampliamento dell’accesso all’istruzione superiore”.

15 novembre 2021 (modifica il 15 novembre 2021 | 19:22) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it