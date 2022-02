L’ottimo successo che sta avendo la nuova versione del Totocalcio è confermato anche dalle quote distribuite nell’ultimo concorso e dal jackpot in palio per la “Formula 13”. Ricordiamo che, rispetto al primo concorso dell’anno, l’ultima schedina ha fatto registrare un raddoppio delle colonne giocate (358.647 rispetto a 160.296).

La giocata su 13 partite proporrà, per il prossimo concorso, un super jackpot da oltre 365mila euro. Si tratta – spiega l’Agenzia specializzata Agimeg – di un valore che sta attirando molto l’attenzione degli utenti, visto che su questa opzione si raccoglie oltre il 60% delle giocate.

Molto interessanti le quote pagate nell’ultimo concorso. L’11 ha regalato, all’unico vincitore, un premio di circa 60mila euro, somma equiparabile ad un “5” vinto al SuperEnalotto. Ai 6 vincitori con la “Formula 9” sono andati 3.264 euro, il “7” ha pagato, ai 18 vincitori, 781 euro. Ai 68 vincitori con 5 punti sono andati 101 euro, mentre ai 164 vincitori con 3 punti ben 27 euro.

L’opera di rilancio del Totocalcio, che ha visto in prima linea l’ADM ed il direttore Marcello Minenna, sta funzionando visto il gradimento tra un sempre maggior numero di utenti. sb/AGIMEG