Sfida fondamentale in chiave Champions League tra Tottenham e Manchester United. E se i Red Devils sono abbastanza certi del piazzamento, gli Spurs non possono più permettersi di lasciare per strada punti

Dopo il 6-1 nella gara di andata, gli Spurs potrebbero battere il Man Utd anche al ritorno per la prima volta in campionato dal 1989/90. Inoltre il Manchester United ha vinto solo una delle ultime otto trasferte in Premier League contro il Tottenham (4N, 3P): 1-0 a Wembley nel gennaio 2019.

IL MOMENTO

Il Man United non perde da 22 trasferte in campionato (14V, 8N): solo l’Arsenal tra agosto 2001-settembre 2002 (23 gare) e aprile 2003-settembre 2004 (27 partite) ha registrato una serie più lunga di imbattibilità fuori casa nella storia della massima serie inglese. Ma il Tottenham ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Premier League, segnando in ciascun caso almeno due gol, e non arriva a quattro vittorie interne di fila con 2+ gol segnati da maggio 2017 (una serie di sette che include un 2-1 contro il Man Utd). José Mourinho potrebbe diventare il primo ex allenatore del Manchester United dai tempi di Dave Sexton nel 1981/82 con il Coventry City a vincere entrambe le gare stagionali contro i Red Devils dopo aver lasciato il club. Quando si parla di gol, attenzione anche a Harry Kane, che potrebbe raggiungere i 20 gol stagionali per la quinta volta in Premier League (dopo il 2017/18, 2016/17, 2015/16 e 2014/15), diventando così solo il quarto giocatore nella storia della competizione a riuscirci.