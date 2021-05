Si è conclusa con l’archiviazione l’indagine della Commissione Agenti della Figc sulla Ct10 di Francesco Totti. Dopo aver sentito i ragazzi tesserati, lo storico capitano della Roma e il suo socio, l’agente sportivo Giovanni DeMontis, la Commissione ha archiviato tutto, non dando seguito all’esposto di alcuni procuratori.

Totti, quindi non avrebbe commesso alcun illecito e non ha operato da agente sportivo senza esserlo. Anzi, se prima Francesco si limitava ad attività di scouting e ovviamente di uomo immagine con la sua esperienza, adesso, come “agente domiciliato” può tranquillamente lavorare accanto a DeMontis.